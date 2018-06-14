Смертью от руки неизвестного мужчины закончилась для мексиканского политика Фернадо Пурона дебаты в его родном муниципалитете Пьедрас-Неграс, что расположен на самой границе с США, в штате Коауила. Момент убийства сняла камера наружного наблюдения.

Смертью от руки неизвестного мужчины закончилась для мексиканского политика Фернадо Пурона дебаты в его родном муниципалитете Пьедрас-Неграс, что расположен на самой границе с США, в штате Коауила. Момент убийства сняла камера наружного наблюдения.Трагический инцидент произошел около 22 часов 8 июня у входа на территорию местного университета, когда 43-летний представитель влиятельной Институционно-революционной партии (PRI) прощался с потенциальными избирателями. Одна из его поклонниц попросила сделать селфи, но запечатлеть себя с Пуроном не успела — подошедший сзади мужчина на глазах охраны выстрелил политику в затылок и скрылся с места. Баллотировавшийся в конгресс от своего штата Пурон скончался по пути в больницу.Выйти на след злоумышленника стражам порядка пока не удалось, но, как отмечает La Vanguardia, они не сомневаются, что убийство — дело рук членов наркокартеля "Лос-Сетас", в состав которого входят бывшие военнослужащие элитных частей мексиканской армии. Эта группировка славится своей жестокостью и располагает целой сетью подземных тюрем, где удерживает неугодных политиков и взятых в плен туристов.Фернандо Пурон был рьяным сторонником активной борьбы с организованной преступностью, считая ее одной из самых больших бед Мексики. После своих выступлений он неоднократно получал угрозы убийства, а потому всегда появлялся в общественных местах в сопровождении 10 телохранителей.С момента старта избирательной кампании в сентябре 2017 года в стране было совершено 177 нападений на политиков, убито более 100 претендентов на различные посты (по разным данным, их число варьируется от 104 до 113). Мэры и главы муниципалитетов не раз отмечали, что на них оказывают давление преступные группировки, требующие выдвижения их кандидатов. Голосование в Мексике намечено на 1 июля.