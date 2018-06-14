Менеджера создателя знаменитых комиксов Marvel Стэна Ли обвиняют в том, что он фактически поработил 95-летнего художника, чтобы получить контроль над его состоянием. 42-летнему жителю Лос-Анджелеса Кейе Моргану предъявлены обвинения в жестоком обращении со своим начальником.

Менеджера создателя знаменитых комиксов Marvel Стэна Ли обвиняют в том, что он фактически поработил 95-летнего художника, чтобы получить контроль над его состоянием. 42-летнему жителю Лос-Анджелеса Кейе Моргану предъявлены обвинения в жестоком обращении со своим начальником, сообщает Time.Сторона обвинения утверждает, что Морган воспользовался преклонным возрастом Стэна Ли, а также его проблемами со зрением и слухом, чтобы установить контроль над создателем Человека-паука, Халка, Железного человека и других героев комиксов.В частности, менеджер попытался изолировать Ли от его друзей и родственников, а также переселил его из собственного дома в другое место.В середтине мая Моргана арестовали за ложный вызов службы спасения. Мужчина заявил, что в его дом пролезли грабители, хотя оказалось, что это был полицейский и социальный работкни, которые пришли проверить тревожные сообщения о состоянии Стэна Ли.Жена художника Ли Джоан умерла летом 2017 года. Состояние создателя Человека-паука составляет около 50 миллионов долларов. Полиция считает, что Морган попытался получить контроль над деньгами босса.Стэн Ли регулярно появляется в фильмах, снятых по его комиксам.