Специалисты компании ИНКОМ-Недвижимость составили рейтинг наиболее демократичных предложений найма жилья в Москве.

Самая дешевая квартира на рынке аренды жилья в Москве обойдется в 20 тысяч рублей в месяц. За эти деньги сдается обустроенная однушка в Южном Бутове, в 5 минутах ходьбы от станции метро "Улица Горчакова".На втором месте однокомнатная квартира за 23 тысячи рублей в месяц в 5 минутах ходьбы от станции метро "Пятницкое шоссе". Жилье укомплектовано мебелью и техникой, но сдается только на 3 месяца.Третье место также у однушки за 23 тысячи. В квартире есть все необходимое для проживания, дом находится в 5 минутах транспортом от метро "Щелковская".Четвертое место у евростудии в 5 минутах пешей прогулки от метро "Люблино", квартира сдается за 24 тысячи рублей.Пятерку лидеров замыкает предложение за 25 тысяч рублей: это однокомнатная квартира в 5 минутах ходьбы от станции метро "Домодедовская". Жилье сдается с мебелью и бытовой техникой.