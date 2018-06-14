Не пошла мимо тех, кто в обозримом будущем собирается выйти на пенсию, новость о том, что правительство одобрило повышение пенсионного возраста. Отмечается, что переход этот будет постепенным, а период — длительным. Решение уже прокомментировали в Госдуме и Федерации независимых профсоюзов.

Не пошла мимо тех, кто в обозримом будущем собирается выйти на пенсию, новость о том, что правительство одобрило повышение пенсионного возраста. Как сообщалось ранее, 14 июня на заседании правительства принято решение о том, что пенсионный возраст для мужчин к 2028 году составит 65 лет, а для женщин — 63 года и позже, к 2034 году.При этом отмечается, что для нынешних пенсионеров правила не меняются, а благодаря программе увеличения трудоспособного возраста их пенсии будут расти ориентировочно на 1 тысячу рублей в год. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.Пенсионеры, как и раньше, будут получать все положенные им иные социальные выплаты.Что же касается тех, для кого пенсия еще не очень близко, но о ней уже стоит задумываться, то помощник президента Андрей Белоусов обратил внимание на то, что переход этот будет постепенным, а период — "длительным".Начнется период перехода с 2019 года. Далее планка пенсионного возраста будет ежегодно повышаться на один год.Отмечается, что мужчины 1959-го и женщины 1964 годов рождения получат право выхода на пенсию в 2020 году в возрасте 61 и 56 лет, соответственно. Таким образом, тем, кому сегодня 59, придется работать не пять лет дополнительно, а лишь два года, передает "Интерфакс".Мужчины 1960-го и женщины 1965 годов рождения смогут выйти на пенсию в 2022 году, и далее этот "шаг" сохранится.Мужчины 1961-го и женщины 1966 годов рождения выйдут на пенсию в 2024-м, мужчины 1962-го и женщины 1967 годов рождения — в 2026 году, мужчины 1963-го и женщины 1968 годов рождения — в 2028 году (в возрасте 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин).На этом льготный период для мужчин заканчивается. Что касается женщин с 1969-го по 1971 год рождения, то для них наступит право выхода на пенсию в 2030-м, в 2032-м и 2034 году, соответственно.Комментируя это решение, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов считает, что предложенный правительством вариант не является наиболее жестким, так как он поэтапный и компенсируется повышением размера пенсий."Если бы мы не принимали решение по возрасту, то мы бы имели в 2024 году размер пенсий примерно на треть меньше, нежели тот, который мы сейчас ожидаем", — сказал Силуанов.В Госдуме уже заявили, что будут обсуждать данные предложения правительства по пенсионному возрасту с регионами и экспертами. Целью реформы должно быть повышение благосостояния пенсионеров, отметил в комментарии ТАСС вице-спикер, глава думской фракции "Единой России" Сергей Неверов.По его словам, все это будет обсуждаться "в деталях", но не сомневается, что "пенсионная реформа назрела"."Самое важное в этой реформе — увеличение материального состояния наших пенсионеров. Любая реформа должна привести к этому и к выполнению соответствующих указов президента", — подчеркнул Неверов.Тем временем, свое критическое мнение по данному решению правительства уже высказала Федерация независимых профсоюзов.Глава ФНПР Михаил Шмаков в комментарии РИА Новости выразил надежду, что власти не примут решение о повышении пенсионного возраста. Если же такую тему вынесут на обсуждение, представители работников будут резко противостоять таким действиям, пообещал Шмаков.