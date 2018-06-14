Если ребёнок проглотил батарейку-таблетку, нужно немедленно вызвать скорую… и дать ему мёд. Если, конечно, у малыша на него нет аллергии и других противопоказаний, о которых рассказано в статье. Лакомство облегчит травму и повысит шансы на выживание, уверены американские исследователи.

Если ребёнок проглотил батарейку-"таблетку", нужно немедленно вызвать скорую… и дать ему мёд. Конечно, если точно известно, что у него нет на это лакомство аллергии аллергии и других противопоказаний, о которых рассказано ниже. Мёд облегчит травму и повысит шансы на выживание. Такой результат изложен в научной статье, опубликованной в журнале Laryngoscope командой во главе с Яном Джейкобсом (Ian Jacobs) из Детской больницы Филадельфии, США."Миниатюрные элементы питания проглатываются детьми в Соединённых Штатах более 2500 раз в год. Причём за последнее десятилетие имело место более чем в 12 раз больше смертельных исходов по сравнению с предыдущим десятилетием", – озвучивает Джейкобс устрашающие цифры в пресс-релизе исследования.Такие батарейки в просторечье зачастую именуются "таблетками", но детям они, скорее всего, напоминают леденцы. Маленькие, блестящие, гладкие, они так и просятся в рот. Беда в том, что такая "конфетка" содержит смертельно опасную щёлочь. Она буквально растворяет ткани пищевода. Кроме того, под удар могут попасть крупные кровеносные сосуды, нервы, дыхательные пути. Всё это может закончиться, например, параличом голосовых складок. Или, что самое страшное, гибелью малыша.Само собой, лучшее, что могут сделать родители, – держать подобные батарейки и приборы, от них запитанные, в недоступных для детей местах. Но что делать, если несчастье всё-таки произошло? Разумеется, как можно скорее вызвать "неотложку". Однако можно ли чем-то помочь ещё до приезда скорой? Ведь время в этом случае очень дорого."Так как серьёзный вред будет нанесён в течение двух часов после проглатывания батареи, интервал между проглатыванием и удалением является критическим временем для действий, уменьшающих травму пищевода", – объясняет Джейкобс.Удалить элемент питания без помощи специалистов практически невозможно, поэтому единственное, что могут сделать взрослые для спасения здоровья маленького глотателя, – дать ребёнку жидкость, которая создаст защитный барьер между опасным веществом и живыми тканями. Легко понять требования к такому средству. Во-первых, оно должно быть достаточно вязким, чтобы создать устойчивый слой на стенках пищевода. Во-вторых, лучше использовать нечто более или менее кислое, дабы хоть немного нейтрализовать щёлочь. В-третьих, это должна быть распространённая субстанция, которую можно найти чуть ли не в каждом доме.Исходя из этих соображений, исследователи протестировали несколько самых обычных жидкостей, включая соки, популярные марки газированной воды и другие напитки.Испытания проводились в два этапа. Сначала вещество испытывали "в пробирке", проверяя механические и химические свойства. После отбора самых перспективных субстанций их тестировали на живых свиньях. Подопытным животным на 60 минут вводили в пищевод опасную батарейку, и после этой процедуры каждые 10 минут впрыскивали туда же по 10 миллилитров исследуемого вещества. Через неделю после опыта поросят усыпляли и вскрывали, изучая травмы пищевода и окружающих тканей.Как показало исследование, лучшим средством является обыкновенный мёд. Можно также использовать лимонный сок, но малыша гораздо легче накормить сладким лакомством, чем жуткой кислятиной.Медики испытали также некоторые лекарственные препараты и пришли к выводу, что лучше других заявленной цели служит сукралфат. (Впрочем, здесь, как и в случае с любым другим лекарством, вопрос о возможности применения должен решать доктор. Противопоказания и побочные эффекты никто не отменял.)"Наша рекомендация заключается в том, чтобы родители и опекуны давали [ребёнку] мёд через регулярные промежутки времени, прежде чем ребёнок сможет добраться до больницы, а клиницисты в больнице могли бы использовать сукралфат перед удалением батареи", – говорит Джейкобс.Конечно же, этого не нужно делать при явных противопоказаниях, например, если у ребёнка ранее была диагностирована тяжёлая аллергия на мёд. Также подобное лечение опасно при сквозных механических ранениях пищевода и клиническом подозрении на сепсис. Следует помнить, что дети младше года, употребляя мёд, рискуют получить ботулизм."Хотя будущие исследования могут помочь установить идеальный объём и частоту лечения обоими веществами, мы считаем, что эти результаты служат разумным ориентиром для клинических рекомендаций", – заключает Джейкобс.По словам учёного, поглощение любого количества этих жидкостей перед удалением батареи лучше, чем ничего.Разумеется, такая терапия не делает глотание аккумуляторов безопасным занятием и не отменяет необходимость вызвать неотложную медицинскую помощь. А лучше всего просто не допустить беды, вовремя спрятав от ребёнка злосчастные батарейки.К слову, "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) ранее писали об опасности, которая может исходить от другого, на первый взгляд, невинного предмета – уточек для ванны.