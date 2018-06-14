На Манежной площади в Москве задержан британский ЛГБТ-активист. В его отношении составлен административный протокол за нарушение порядка проведения публичных мероприятий.

На Манежной площади в Москве задержан британский ЛГБТ-активист. В его отношении составлен административный протокол за нарушение порядка проведения публичных мероприятий.Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка ГУВД, британец доставлен в территориальный отдел полиции. Задержанный является британским активистом ЛГБТ-движения. После оформления материалов гражданин будет отпущен.В Москве 14 июня открывается чемпионат мира по футболу.