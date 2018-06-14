На московском стадионе Лужники, где состоится стартовый матч чемпионата мира по футболу, началась торжественная церемония открытия.

На московском стадионе "Лужники", где состоится стартовый матч чемпионата мира по футболу, началась торжественная церемония открытия.Участие в мероприятии примет президент РФ Владимир Путин, известный британский поп-исполнитель Робби Уильямс, российская оперная певица Аида Гарифуллина и двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналду. Отметим, что общее количество задействованных людей составляет порядка 800 человек.Церемония стартовала в 17:30 — за полчаса до матча открытия, в котором встретятся команды России и Саудовской Аравии. Поединок начнется в 18:00 по московскому времени.Напомним, что всего чемпионат мира примет 11 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Саранск, Самара, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Сочи, Нижний Новгород и Волгоград.