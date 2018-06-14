Камера наблюдения станции МЦК Ростокино зафиксировала на видео короткую драку, а затем продолжительное избиение беспомощного мужчины, прекратившееся лишь при появлении прохожих, оттащивших садиста от жертвы.

Камера наблюдения станции Московского цетрального кольца Ростокино зафиксировала на видео короткую драку, а затем продолжительное избиение беспомощного мужчины.Жертва не сопротивлялась и даже не двигалась довольно долгое время, однако садист продолжал наносить беспорядочные удары. Безумие прекратилось, когда двое прохожих оттащили агрессора в сторону.О состоянии пострадавшего и задержании драчуна к настоящему моменту не сообщается.