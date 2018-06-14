11 июня в Сочи стартовал второй сезон музыкального фестиваля Skypark
Live! Открыли площадку легендарный российский джазмен Сергей Манукян, джазовая
певица Тамара Равен и Black Sea Band, а также дэнс-поп-группа Horja. С этого дня до сентября на фоне роскошных южных закатов на
высоте 200 метров будут звучать фолк-джаз, акустика и модная электроника.
Ожидается, что концерты лучших российских и зарубежных музыкантов посетят не
менее 20000 гостей – в 2018 году проект расширил временные и жанровые границы и
предстал в глобально новом формате
11 июня в Сочи стартовал второй сезон музыкального фестиваля Skypark
Live! Открыли площадку легендарный российский джазмен Сергей Манукян, джазовая
певица Тамара Равен и Black Sea Band, а также дэнс-поп-группа Horja. С этого дня до сентября на фоне роскошных южных закатов на
высоте 200 метров будут звучать фолк-джаз, акустика и модная электроника.
Ожидается, что концерты лучших российских и зарубежных музыкантов посетят не
менее 20000 гостей – в 2018 году проект расширил временные и жанровые границы и
предстал в глобально новом формате
"В этом году мы привозим не только
эксклюзивные красивые проекты, но и звездные составы, артистов, которых не так
легко встретить в такой интимной обстановке, слушать их музыку практически на
расстоянии вытянутой руки, на свежем воздухе в свете закатного солнца", – прокомментировала
артистический директор Jazz Do It! Элина Самойленко.
Хэдлайнеры
июня и июля этого года – Нино Катамадзе и Therr Maitz – лучший исполнитель 2015 года в
российском iTunes и Apple Music и лучший российский проект по версии премии MTV
Europe Music Awards.
На протяжении всего фестивального сезона
гостей Skypark Live! ждут вечерние концерты наиболее интересных российских
проектов, каждый из которых имеет особый стиль, узнаваемый саунд и отличную
международную репутацию. В их числе "Хоронько-оркестр", группа Саши Алмазовой Non Cadenza, авторский проект известного
композитора и саунд-продюсера Александра Князева Triangle Sun, а также
легендарное трио из Петербурга Billy’s Band.
7-8
июля "SKYPARK AJ
HACKETT SOCHI" отметит свой День рождения. Среди специальных событий Лета-2018 –
приезд основателя банджи-джампинга и главы компании AJ Hackett International Эй
Джей Хаккетта, который первым протестирует новый аттракцион в Скайпарке.
В программе вечера 7 июля – ночные
банджи-прыжки и сеты диджея из Дании Be Svendsen, чьи медитативные путешествия
в звуковом ландшафте покорили весь мир. "Отшельник, циркач, шаман и ковбой", он изучает разные стили и музыкальные традиции и
превращает свои живые выступления в гипнотические техно-шоу. 8 июля особая
программа активностей развернется на всей территории парка, а завершит праздник
выступление группы Guru Groove Foundation – яркого резидента фестивалей Пикник
Афиши, Усадьба Jazz, Bosco Fresh Fest, Дикая Мята, Lady in Jazz.
"Skypark Live! формирует новое
культурное пространство в городе Сочи и становится площадкой для качественной
музыки. Рядом с открытым местом для выступлений расположена лаунж-зона с видом
на море и горы. Теперь наслаждаться природой на высоте, уникальной кухней и
самыми горячими концертами лета можно одновременно – в сочинском Скайпарке", – рассказал основатель концертного агентства Jazz Do
It! Роберт Багдасаров.
Фестиваль Skypark Live! продлится до
конца сентября и завершится грандиозным концертом, с участием специальных
гостей, имена которых организаторы назовут за несколько дней до события.