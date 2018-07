11 июня в Сочи стартовал второй сезон музыкального фестиваля Skypark Live! Открыли площадку легендарный российский джазмен Сергей Манукян, джазовая певица Тамара Равен и Black Sea Band, а также дэнс-поп-группа Horja. С этого дня до сентября на фоне роскошных южных закатов на высоте 200 метров будут звучать фолк-джаз, акустика и модная электроника. Ожидается, что концерты лучших российских и зарубежных музыкантов посетят не менее 20000 гостей – в 2018 году проект расширил временные и жанровые границы и предстал в глобально новом формате

11 июня в Сочи стартовал второй сезон музыкального фестиваля SkyparkLive! Открыли площадку легендарный российский джазмен Сергей Манукян, джазоваяпевица Тамара Равен и Black Sea Band, а также дэнс-поп-группа Horja. С этого дня до сентября на фоне роскошных южных закатов навысоте 200 метров будут звучать фолк-джаз, акустика и модная электроника.Ожидается, что концерты лучших российских и зарубежных музыкантов посетят неменее 20000 гостей – в 2018 году проект расширил временные и жанровые границы ипредстал в глобально новом формате"В этом году мы привозим не толькоэксклюзивные красивые проекты, но и звездные составы, артистов, которых не таклегко встретить в такой интимной обстановке, слушать их музыку практически нарасстоянии вытянутой руки, на свежем воздухе в свете закатного солнца", – прокомментировалаартистический директор Jazz Do It! Элина Самойленко.Хэдлайнерыиюня и июля этого года – Нино Катамадзе и Therr Maitz – лучший исполнитель 2015 года вроссийском iTunes и Apple Music и лучший российский проект по версии премии MTVEurope Music Awards.На протяжении всего фестивального сезонагостей Skypark Live! ждут вечерние концерты наиболее интересных российскихпроектов, каждый из которых имеет особый стиль, узнаваемый саунд и отличнуюмеждународную репутацию. В их числе "Хоронько-оркестр", группа Саши Алмазовой Non Cadenza, авторский проект известногокомпозитора и саунд-продюсера Александра Князева Triangle Sun, а такжелегендарное трио из Петербурга Billy’s Band.7-8июля "SKYPARK AJHACKETT SOCHI" отметит свой День рождения. Среди специальных событий Лета-2018 –приезд основателя банджи-джампинга и главы компании AJ Hackett International ЭйДжей Хаккетта, который первым протестирует новый аттракцион в Скайпарке.В программе вечера 7 июля – ночныебанджи-прыжки и сеты диджея из Дании Be Svendsen, чьи медитативные путешествияв звуковом ландшафте покорили весь мир. "Отшельник, циркач, шаман и ковбой", он изучает разные стили и музыкальные традиции ипревращает свои живые выступления в гипнотические техно-шоу. 8 июля особаяпрограмма активностей развернется на всей территории парка, а завершит праздниквыступление группы Guru Groove Foundation – яркого резидента фестивалей ПикникАфиши, Усадьба Jazz, Bosco Fresh Fest, Дикая Мята, Lady in Jazz."Skypark Live! формирует новоекультурное пространство в городе Сочи и становится площадкой для качественноймузыки. Рядом с открытым местом для выступлений расположена лаунж-зона с видомна море и горы. Теперь наслаждаться природой на высоте, уникальной кухней исамыми горячими концертами лета можно одновременно – в сочинском Скайпарке", – рассказал основатель концертного агентства Jazz DoIt! Роберт Багдасаров.Фестиваль Skypark Live! продлится доконца сентября и завершится грандиозным концертом, с участием специальныхгостей, имена которых организаторы назовут за несколько дней до события.