Крупнейший город Подмосковья - Балашиха - присоединился к областной экологической акции Школа утилизации. В ней учат правильно обходиться с электронным хламом вместо того, чтобы выбрасывать его в мусорные контейнеры или свозить на свалки. В этом году количество отличников в школе, судя по всему, резко возрастет.

Крупнейший город Подмосковья — Балашиха — присоединился к областной экологической акции "Школа утилизации". В ней учат правильно обходиться с электронным хламом вместо того, чтобы выбрасывать его в мусорные контейнеры или свозить на свалки. В этом году количество отличников в школе, судя по всему, резко возрастет.Мониторы, принтеры, системные блоки — всего 600 единиц списанной техники. Ее собрали для утилизации жители Балашихи. В июне этот подмосковный город присоединился к программе "Школа утилизации электроники"."Произошла замена старой техники на новую, эта техника хранилась у нас долгое время. Учитывая, что сейчас проходит акция, и мы можем сдать ее совершенно бесплатно, мы сегодня сдаем порядка 5 тысяч тонн", — рассказывает представитель администрации Светлана Маренинова.Идея родилась в 2016 году. Начинали со школ. Сначала объемы были небольшие. За два года удалось собрать и утилизировать полторы сотни тонн электроники. И вот за неполных шесть месяцев этого года собрано уже 110 тонн отслужившей техники, 90 из них — на счету бюджетных организаций."В год экологии нас поддержало Министерство имущества Московской области. С их легкой руки все бюджетные организации спорта, здравоохранения, культуры вошли в эту акцию, и произошел такой качественный прорыв. В первую очередь, это сокращение бюджетных расходов", — объясняет Александра Кудзагова, исполнительный директор Фонда рационального природопользования.Свинец, мышьяк, ртуть, бериллий — в старых мониторах опасные для жизни вещества, например, пластик не разлагается больше 500 лет. Просто выкинуть на помойку запрещает закон. Электронику нужно утилизировать по правилам. Стоит это в среднем 50 рублей за единицу техники. Иначе штраф. Получается, сэкономили 30 тысяч рублей за выброс вот этой груды пластика."Я лично тоже принесла ненужную технику, и некоторые сотрудники тоже приняли участие в этой акции", — говорит Светлана Маренинова, представитель администрации.Узнав о том, что технику можно утилизировать бесплатно, Григорий тоже решил присоединиться к акции. Давно вышедшая из строя электроника годами валялась на балконе."Это старый принтер, он валялся у меня, наверное, лет десять. Но это не все, я пойду сейчас еще принесу монитор, старый системный блок — всю электронику. Пока ребята не уехали, хочу все сдать", — рассказывает Григорий Стасевич.Грузовик с техникой отправляется в Мордовию. Там на частном заводе все собранное переработают в несколько этапов. Сначала отсортируют, найдут пригодные для ремонта части, остальное разберут, затем произойдет дробление оставшихся продуктов."Дальше уже все вторсырье — металлы, пластики — пойдут на вторичное использование", — объясняет Александра Кудзагова, исполнительный директор Фонда рационального природопользования.В июне помимо Балашихи к акции присоединились жители Реутова, Бронниц, Жуковского и Раменского. Кто сколько утилизировал, а значит — сэкономил, подмосковные города даже соревнуются между собой. В лидерах пока Коломна, Ногинск и Сергиев Посад.