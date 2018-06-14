Вооруженные силы Германии теперь могут использовать ударные беспилотные летательные аппараты. Соответствующее решение приняли комитеты правительства страны по обороне и бюджету. Однако запускать с этих дронов ракеты или сбрасывать бомбы все еще запрещено. Так как это требует отдельного одобрения Бундестага.

Вооруженные силы Германии теперь могут использовать ударные беспилотные летательные аппараты. Соответствующее решение приняли правительственные комитеты по обороне и бюджету. Однако запускать с этих дронов ракеты или сбрасывать бомбы все еще запрещено, пишет агентство ТАСС. Так как по мнению правящих партий этот вопрос нужно еще детально изучать с точки зрения этики и международного права.Пока же Бундесверу разрешили купить в лизинг партию израильских беспилотников Heron TP. По словам министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, эти дроны имеют большой радиус действия, а значит смогут эффективнее защищать немецких солдат.Heron TP – это крупные беспилотники: длина – 14 метров, размах крыльев – 26 метров. Нормальная боевая нагрузка этих дронов – 1 тонна, а предельная скорость – около 400 километров в час. В воздухе Heron TP способны находиться более 30 часов.