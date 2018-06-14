Построенная полгода назад детская площадка развалилась на глазах у изумленных жителей Ханты-Мансийска, которые сняли момент обрушения на видео.

Построенная полгода назад детская площадка развалилась на глазах у изумленных жителей Ханты-Мансийска, которые сняли момент обрушения на видео.Инцидент произошел вечером 11 июня на Пионерской улице, где и располагается один из пяти объектов, построенных в столице Югры в рамках губернаторского проекта "Марафон благоустройства". На кадрах видно, как рушится фундамент детской площадки, на которой в тот момент по счастью не было ребят.Глава города Максим Ряшин уже распорядился разобраться в причинах ЧП, в то же время Эмиль Джаббаров, руководитель компании "Версо-монолит", которая и занималась возведением объекта, заявил, что его сотрудники соблюдали регламент и вели работы в соответствии с утвержденным проектом. Впрочем, как отмечает "Накануне.ru", он тут же пообещал восстановить площадку за счет средств компании.На строительство объекта было выделено из регионального бюджета около 20 миллионов рублей, при этом подрядчик не уложился в срок и сдал его только в декабре 2017 года.