Партию зенитных ракетных комплексов С-400 Триумф для Турции планируют построить уже к маю 2019 года. А в июне того же года должны начаться поставки ЗРК заказчику. Анкара приобрела два дивизиона по 8 пусковых установок в каждом. Часть комплексов доставят по воздуху, часть на корабле.

Партию зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" для Турции планируют произвести уже к маю 2019 года. А в июне того же года должны начаться поставки ЗРК заказчику, пишет ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник. Собеседник агентства уточнил, что Анкара приобрела два дивизиона по 8 пусковых установок в каждом. Часть комплексов доставят по воздуху, часть – на корабле.Кстати, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что страна готова применить российские комплексы ПВО, если это будет необходимо.Соединенные Штаты, в свою очередь, опять начали отговаривать Турцию от покупки С-400. Сегодня заместитель помощника министра обороны США по делам Европы Томас Гоффус заявил, что этот контракт на пользу Анкаре не пойдет. В нем скрыты некие технические риски, и сначала нужно их оценить. При этом представитель минобороны Штатов уточнил, что приобретение ЗРК – это все-таки внутреннее дело Турции.Между тем Турция не единственная страна, которая покупает "Триумфы". Первым стал Китай. В КНР уже привезли первый комплект С-400. Также в очереди стоят Индия и Катар. У последнего, кстати, могут быть проблемы с покупкой российских ЗРК, так как против выступает Саудовская Аравия. Она даже угрожает применить силу и физически уничтожить комплексы, а король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд написал письмо президенту Франции с просьбой надавить на Катар.С-400 "Триумф" – самый совершенный серийный российский ЗРК. Один комплекс способен одновременно обстреливать до 6 воздушных объектов. Максимальная дальность обнаружения цели достигает 600 километров, а радиус действия ракет – до 400 километров. С-400 может уничтожать как небольшие дроны, так и баллистические ракеты среднего и малого радиусов действия.