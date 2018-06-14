Более 1,2 тысячи испытаний материалов и конструкций проведено с начала года в домах, которые возводятся в рамках программы реновации в Москве. Об этом сообщил зампредседателя Мосгосстройнадзора Сергей Музыченко.

Однако это еще не все испытания – до конца года планируется провести еще 3,5 тысячи исследовании в реновационных новостройках. Эксперты проверяют звукоизоляцию стен, ламинат, плитку, краску. Особое внимание уделяется качеству отделки.По словам Музыченко, переселенцы, которые уже въехали в новые квартиры, пока не жаловались на качество строительства и отделки.Чиновник считает, что программа реновации положительно скажется на общем качестве строительства массовых новостроек."Программа реновации задает как бы планку по качеству строительных работ и отделки, которые скажутся и на уровне инвестиционных новостроек", - приводит слова Музыченко "Интерфакс".По его словам, проектирование домов для реновации сейчас идет полным ходом, документация по отдельным объектам будет готова в ближайшее время, и возведение нового жилья начнется до конца года.Пока участники программы переезжают в дома, которые были построены городом в рамках других программ и адаптированы под реновацию. Стандарты отделки квартир для переселенцев были утверждены прошлым летом, при работах будут использовать улучшенные материалы.