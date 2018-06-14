Небольшой внедорожник Suzuki Jimny, похоже, рискует остаться последним из могикан: судя по появившимся в Сети шпионским фотографиям, он сохранит не только угловатый внешний вид, но и исконную концепцию. До официального дебюта новинки остались считанные недели.

Небольшой внедорожник Suzuki Jimny, похоже, рискует остаться "последним из могикан": судя по появившимся в Сети шпионским фотографиям, он сохранит не только угловатый внешний вид, но и исконную концепцию. До официального дебюта новинки остались считанные недели.