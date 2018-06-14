Небольшой внедорожник Suzuki Jimny, похоже, рискует остаться последним из могикан: судя по появившимся в Сети шпионским фотографиям, он сохранит не только угловатый внешний вид, но и исконную концепцию. До официального дебюта новинки остались считанные недели.
<a href="http://33live.ru/novosti/14-06-2018-novyj-suzuki-jimny-polnostyu-samorassekretilsya.html" target="_blank">Новый Suzuki Jimny полностью саморассекретился</a> - Небольшой внедорожник Suzuki Jimny, похоже, рискует остаться последним из могикан: судя по появившимся в Сети шпионским фотографиям, он сохранит не только угловатый внешний вид, но и исконную концепцию. До официального дебюта новинки остались считанные недели.
[url=http://33live.ru/novosti/14-06-2018-novyj-suzuki-jimny-polnostyu-samorassekretilsya.html]Новый Suzuki Jimny полностью саморассекретился[/url] - Небольшой внедорожник Suzuki Jimny, похоже, рискует остаться последним из могикан: судя по появившимся в Сети шпионским фотографиям, он сохранит не только угловатый внешний вид, но и исконную концепцию. До официального дебюта новинки остались считанные недели.