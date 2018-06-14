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<a href="http://33live.ru/novosti/14-06-2018-oblik-audi-s7-bolee-ne-yavlyaetsya-sekretom.html" target="_blank">Облик Audi S7 более не является секретом</a> - Фотошпионы в очередной раз помогли компании Audi рассекретить свою новинку чуть раньше, чем рассчитывал производитель. Впрочем, изображения подогретого хэтчбека S7 пока оставляют больше вопросов, чем дают ответов.