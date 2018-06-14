Меган Маркл совершила свой первый официальный визит в статусе
герцогини Сассекской. Присутствующие отметили, что девушка выглядела очень
невзрачно.
Меган Маркл совершила свой первый официальный визит в статусе
герцогини Сассекской. Присутствующие отметили, что девушка выглядела очень
невзрачно.
Меган в компании королевы Елизаветы II приехала в графство Честер. Это
первая официальная остановка Маркл в длительной поездке, которую герцогине
придется совершить без принца Гарри.
Для того чтобы поприветствовать подданных дамы облачились в
строгие костюмы. Супруга принца надела в бежевое платье от бренда Givenchy.
Королева же нарядилась в кислотно-зеленое пальто и шляпку в тон.
Гости торжественной встречи подметили, что Маркл в своем
облачении выглядела уныло и тускло. Крой платья скрыл прекрасную фигуру девушки, сделав супругу принца безликим прямоугольником: у Маркл исчезли талия и грудь. Присутствующие
шептались, мол, Герцогиня настолько неудачно подобрала наряд, что ее перещеголяла
даже 92-летняя Елизавета II.
Отметим, что, скорее всего, девушка доверилась придворным
стилистам, а их, видимо, больше заботило соблюдение дресс-кода нежели
эстетическая составляющая костюма. Поэтому не стоит возлагать вину за модный провал
на супругу принца.
Добавим, что неудачный наряд никак не отразился на настроении
звезды. Меган во всю улыбалась и с удовольствием общалась с бабушкой своего
мужа. Монаршие особы безмятежно болтали, а порой даже тихонько посмеивались.