Меган Маркл совершила свой первый официальный визит в статусе герцогини Сассекской. Присутствующие отметили, что девушка выглядела очень невзрачно.

Меган Маркл совершила свой первый официальный визит в статусегерцогини Сассекской. Присутствующие отметили, что девушка выглядела оченьневзрачно.Меган в компании королевы Елизаветы II приехала в графство Честер. Этопервая официальная остановка Маркл в длительной поездке, которую герцогинепридется совершить без принца Гарри.Для того чтобы поприветствовать подданных дамы облачились встрогие костюмы. Супруга принца надела в бежевое платье от бренда Givenchy.Королева же нарядилась в кислотно-зеленое пальто и шляпку в тон.Гости торжественной встречи подметили, что Маркл в своемоблачении выглядела уныло и тускло. Крой платья скрыл прекрасную фигуру девушки, сделав супругу принца безликим прямоугольником: у Маркл исчезли талия и грудь. Присутствующиешептались, мол, Герцогиня настолько неудачно подобрала наряд, что ее перещеголяладаже 92-летняя Елизавета II.Отметим, что, скорее всего, девушка доверилась придворнымстилистам, а их, видимо, больше заботило соблюдение дресс-кода нежелиэстетическая составляющая костюма. Поэтому не стоит возлагать вину за модный провална супругу принца.Добавим, что неудачный наряд никак не отразился на настроениизвезды. Меган во всю улыбалась и с удовольствием общалась с бабушкой своегомужа. Монаршие особы безмятежно болтали, а порой даже тихонько посмеивались.