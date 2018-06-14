Отчитались о тратах и выслушали пожелания жителей. Во Владимире прошли публичные слушания по бюджету. На них подводились финансовые итоги 2017 года и звучали рекомендации жителей, на что следует обращать внимание в будущем при вёрстке главного финансового документа области. Как пожелания владимирцев восприняли народные избранники? Расскажет Валерия Саенко.
Отчитались о тратах и выслушали пожелания жителей. Во Владимире прошли публичные слушания по бюджету. На них подводились финансовые итоги 2017 года и звучали рекомендации жителей, на что следует обращать внимание в будущем при вёрстке главного финансового документа области. Как пожелания владимирцев восприняли народные избранники? Расскажет Валерия Саенко.