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<a href="http://33live.ru/novosti/14-06-2018-otchitalis-o-doxodax.html" target="_blank">Отчитались о доходах</a> - Отчитались о тратах и выслушали пожелания жителей. Во Владимире прошли публичные слушания по бюджету. На них подводились финансовые итоги 2017 года и звучали рекомендации жителей, на что следует обращать внимание в будущем при вёрстке главного финансового документа области. Как пожелания владимирцев восприняли народные избранники? Расскажет Валерия Саенко.