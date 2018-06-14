На московском стадионе Лужники состоялась церемония открытия чемпионата мира по футболу. Началась она с выступления Владимира Путина. Он поприветствовал участников и назвал любовью с
<a href="http://33live.ru/novosti/14-06-2018-otkrytie-chempionata-mira-po-futbolu-fotolenta.html" target="_blank">Открытие чемпионата мира по футболу. Фотолента</a> - На московском стадионе Лужники состоялась церемония открытия чемпионата мира по футболу. Началась она с выступления Владимира Путина. Он поприветствовал участников и назвал любовью с
[url=http://33live.ru/novosti/14-06-2018-otkrytie-chempionata-mira-po-futbolu-fotolenta.html]Открытие чемпионата мира по футболу. Фотолента[/url] - На московском стадионе Лужники состоялась церемония открытия чемпионата мира по футболу. Началась она с выступления Владимира Путина. Он поприветствовал участников и назвал любовью с