На московском стадионе Лужники состоялась церемония открытия чемпионата мира по футболу. Началась она с выступления Владимира Путина. Он поприветствовал участников и назвал любовью с

На московском стадионе "Лужники" состоялась церемония открытия чемпионата мира по футболу. Началась она с выступления Владимира Путина. Он поприветствовал участников и назвал "любовью с первого взгляда" то как в нашей стране относятся к футболу.