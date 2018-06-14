Наша клиника смогла зарекомендовать себя как отличное место, где проводятся разные пластические операции, среди которых возможность устранить лопоухость или как ее еще называют, отопластика.

Если вы столкнулись с такой проблемой, рекомендуем уже сейчас обратиться в нашу клинику, у нас работают настоящие специалисты в этой сфере, которые смогут качественно и быстро провести оперативное вмешательство, предоставляя вам отличный конечный результат.

На самом деле большое количество современных людей сталкиваются с такой проблемой, как оттопыренные ушные раковины, которые могут вызвать немало дискомфорта в современной жизни. Единственным вариантом избавиться от такой проблемы станет пластическая хирургия, воспользоваться которой вы сможете в любое удобное для вас время, решив обратиться к нам.

Мы предлагаем проведение современного оперативного вмешательства, которое поможет устранить всяческие проблемы с формой ушных раковин. Чтобы узнать больше полезной и важной для себя информации, рекомендуем записать на прием к нашему пластическому хирургу, который с готовностью ответит на любые ваши вопросы.

Само оперативное вмешательство осуществляется под местной анестезией, поэтому необходимости в госпитализации нет. Продолжительность самой пластики составляет около 40 минут, а уже спустя несколько чесов после процедуры пациент может покинуть клинику. Кроме этого потребуется носить специальную повязку, которая будет фиксировать уши (на протяжении одной-двух недель).

Некоторое время после проведенного оперативного вмешательства, пациент может столкнуться с отечностью или болью в области ушей, однако в этом ничего нет страшного, спустя неделю все должно пройти. В некоторых ситуациях, чтобы убрать болезненные ощущения назначают слабые обезболивающие препараты.

В результате проведения такой процедуры, как отопластика, вы сможете получить аккуратные ровные уши, которые будут иметь красивый и природный вид. Пластическая хирургия на сегодняшний день является единственным вариантом, который позволяет провести коррекцию ушных раковин, изменяя их форму. Если у вас возникнет необходимость в такой процедуре, вы сможете обратиться к нам в любое удобное время, получая высокое качество по доступным ценам. Наша клиника ждет вас, предлагая ряд пластических операций по самым доступным ценам.