Появившиеся на телешоу принц Гарри с супругой Меган Маркл порядком удивили публику. Зрители заметили, что лица знаменитостей не двигаются.

Появившиеся на телешоу принц Гарри с супругой Меган Маркл порядком удивили публику. Зрители заметили, что лица знаменитостей не двигаются.На финале шоу талантов Britain’s Got Talent среди почетных гостей были замечены принц Гарри и его новоиспеченная супруга, американская актриса Меган Маркл. Однако зрители в зале и пользователи Сети, смотревшие трансляцию через интернет, обратили внимание на странную мимику королевских особ. Вернее, на ее полное отсутствие."Что это с Гарри и Меган??? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "странные они...", "Лица подозрительные у принца с женой", "Гарри с Меган парализованные, что ли???", "ага лица у них не двигаются((", "на маски похожи лица у Гари и жены его", – высказались комментаторы к видео.В связи с таким ажиотажем в Сети появился отрезок программы. Фрагмент телевизионного шоу набрал более 120 тысяч просмотров за несколько дней. В результате, издание Metro сообщило, что безжизненность Гарри и Меган обусловлена тем, что шоу посетили не настоящие королевские особы, а их восковые фигуры из музея мадам Тюссо. Таким оригинальным образом новые экспонаты дебютировали на публике.Напомним, что венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло 19 мая в Виндзорском замке. Торжественная церемония состоялась в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. На свадьбе присутствовали около 600 гостей.