В преддверии ЧМ-2018 произошел забавный инцидент с участием бразильского корреспондента и московской пенсионерки, которые никак не могли понять друг друга. Во время прямой трансляции женщина тщетно пыталась узнать, по какому каналу ее покажут, из какой страны журналист и на каком языке он говорит.

В преддверии ЧМ-2018 произошел забавный инцидент с участием бразильского корреспондента и московской пенсионерки, которые никак не могли понять друг друга. Во время прямой трансляции женщина тщетно пыталась узнать, по какому каналу ее покажут, из какой страны журналист и на каком языке он говорит.Судя по опубликованным кадрам, общение москвички и иностранца проходило более чем своеобразно. На протяжении всей беседы женщина кричала "Россия, вперед!" и пыталась узнать, по какому каналу ее покажут. Услышав имя Бенджамин, пенсионерка заявила, что "все поняла" и поцеловала ведущего в щеку. Иностранец никак не мог понять ее и в какой-то момент даже попытался воспользоваться онлайн-переводчиком, но гаджет ему не помог. Тогда репортер стал повторять лишь одно слово, которое знал по-русски: "Спасибо". Забавная беседа закончилась хохотом и сетованиями женщины на то, что журналист не знает ее языка.