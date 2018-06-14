На стартовавшем чемпионате мира по футболу сборная России забила первый гол турнира. Автором дебютного мяча российской сборной в ворота Саудовской Аравии стал полузащитник Юрий Газинский.

На стартовавшем чемпионате мира по футболу сборная России забила первый гол турнира. Автором дебютного мяча российской сборной в ворота Саудовской Аравии стал полузащитник Юрий Газинский.Российский хавбек поразил ворота саудитов на 12-й минуте после того, как головой замкнул навес с левого фланга в исполнении Юрия Жиркова. Счет стал 1:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова.