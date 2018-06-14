Писатель Сергей Лукьяненко и бизнесмен Вадим Дымов запустили сайт движения За Собянина в поддержку действующего мэра на предстоящих в сентябре выборах.

Писатель Сергей Лукьяненко и бизнесмен Вадим Дымов запустили сайт движения "За Собянина" в поддержку действующего мэра на предстоящих в сентябре выборах.На сайте можно поблагодарить градоначальника за конкретные улучшения в жизни столицы, почитать новости объединения, просмотреть галерею участников движения, включая известных горожан, а также ознакомиться с информацией об акциях движения."Регистрируясь на сайте, горожанин автоматически становится участником движения, и его фото и обращение попадают в соответствующую галерею на сайте. Дополнительно платформа агрегирует все посты из социальных сетей по тегу #ЗаСобянина", — говорится на сайте.На сайте есть "Медиатека", где собраны видеообращения известных горожан и монологи москвичей, которые благодарят мэра Собянина за конкретные дела. Кроме того, любой зарегистрированный пользователь сайта сможет загрузить свое видео."На момент запуска ресурса к команде сторонников Собянина уже присоединились несколько десятков человек: деятели культуры и спорта, журналисты, общественные деятели, директора школ и благотворительных организаций. Среди них – актриса Светлана Немоляева, телеведущий Андрей Малахов, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, олимпийская чемпионка Алла Шишкина, певица Полина Гагарина, балерина Илзе Лиепа, музыкант Игорь Бутман и многие другие", — поясняется в материалах.Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.