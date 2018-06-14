Писатель Сергей Лукьяненко и бизнесмен Вадим Дымов решили поддержать действующего мэра Москвы на предстоящих осенью выборах. Они запустили сайт движения За Соябнина.

Писатель Сергей Лукьяненко ибизнесмен Вадим Дымов решили поддержать действующего мэра Москвы на предстоящихосенью выборах. Они запустили сайт движения "За Соябнина".На портале можно сказать спасибо мэрустолицы за позитивные улучшения в жизни столицы, почитать новости объединения,посмотреть галерею участников и узнать информацию об акциях движения.Здесь же собрана подборка видеообращенийизвестных горожан и монологи москвичей, которые благодарят мэра за конкретныедела. Кроме того, любой зарегистрированный пользователь сайта сможет загрузитьсвое видео.В команде Собянина на сегодня несколько десятков человек:деятели культуры и спорта, журналисты, общественные деятели, директора школ иблаготворительных организаций. Среди них – актриса Светлана Немоляева,телеведущий Андрей Малахов, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, олимпийскаячемпионка Алла Шишкина, певица Полина Гагарина, балерина Илзе Лиепа, музыкантИгорь Бутман и многие другие.Объединиться в поддержку мэрапредложила некоторое время назад учредитель благотворительного фонда помощихосписам "Вера" Нюта Федермессер. Ее призыв поддержали артисты, деятеликультуры и другие известные москвичи."Москва – один из самых динамичных городов на Земле. Будущееу такого фантастического города тоже будет фантастическим", – отметилписатель Лукьяненко. Бизнесмен Дымов поддержал мастера пера и предложил показатьвсем, какой была Москва, а какой стала.Выборы мэра Москвы пройдут 9сентября, в единый день голосования. О своем желании принять участие ввыборах мэра столицы уже заявили действующий мэр Москвы Сергей Собянин, бывшийдепутат Государственной Думы Дмитрий Гудков, глава муниципального округа"Красносельский" Илья Яшин, муниципальный депутат Илья Свиридов, председательпартии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, журналист АнтонКрасовский и глава столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин.