Московские власти призвали к ответу нынешнего владельца дома Долгоруковых в Колпачном переулке. Дворец в стиле барокко, которому около 500 лет, разрушается. На фасадах обваливаются лепнина и кладка, в подвалах плесень. А между тем, объект культурного наследия имеет богатую историю.

Московские власти призвали к ответу нынешнего владельца дома Долгоруковых в Колпачном переулке. Дворец в стиле барокко, которому около 500 лет, разрушается. На фасадах обваливаются лепнина и кладка, в подвалах плесень. А между тем, объект культурного наследия имеет богатую историю.Он спрятан среди современных построек, подальше от глаз туристов. Дом, известный как дворец Долгоруковых, и сейчас кажется полным секретов. Старинные палаты XVI века много раз перестраивались. Поговаривают, что одним из первых владельцев был сам Малюта Скуратов. Мол, и подвалы — те самые. Подтверждений тому нет. А вот о других знаменитых хозяевах известно доподлинно."Данное здание входит в один из альбомов Казакова как одно из самых уникальных творений нашей Москвы. Многие перипетии были связаны с этим домом. И тесть Михаила Федоровича Романова владел им, и дедушка Петра I — Нарышкин. Затем была судебная тяжба, он переходил на опеку государства", — рассказывает москвовед Елена Барсукова.В 1744 году дом был куплен князем Долгоруковым, потомком основателя Москвы. Тогда же он превратился во дворец в стиле пышного елизаветинского барокко. Внутри были роскошные даже по тому времени интерьеры: дорогая мебель и голландские изразцовые печи. После смерти хозяина дворец переходил из рук в руки. И, кажется, каждый из жильцов оставил тут свой след. Чего только стоят таинственные галереи под домом. Их до сих пор не исследовали."Где-то в 1905 году свидетели, находящаяся здесь прислуга, говорили, что есть одна плита, которая открывается. Когда современные архитекторы исследовали цокольный этаж, они действительно говорили, что есть кольца в стене, и что вполне возможно есть и вход в галереи. Но место было плотно замазано цементом", — объясняет москвовед Елена Барсукова.После революции дом ждала незавидная судьба. Сначала были коммуналки, затем полная разруха. В 90-х была серьезная реставрация, точнее, восстановление. Однако сейчас он снова нуждается в ремонте."Подтапливаются подвалы, в результате чего образуется плесень. Здесь не в очень хорошем состоянии находятся водостоки. В результате разрушаются фасады", — говорит Дмитрий Чарахчьян, житель соседнего дома.Трещины на старинных фасадах, местами разрушена лепнина и кирпичная кладка, в подвалах усадьбы плесень. Специалисты Мосгорнаследия нашли массу нарушений. Владелец без разрешения проводил ремонтные работы внутри здания и установил камеры наблюдения и блоки от кондиционеров, что делать категорически запрещено."Собственник объекта не выполняет охранные обязательства, а также мероприятия, предусмотренные актом технического состояния. Мосгорнаследие было вынуждено обратиться в суд", — сообщила Алексей Емельянов, руководитель департамента культурного наследия города Москвы.Решение суда уже вступило в законную силу. В течение полугода пользователь обязан разработать проект по сохранению памятника архитектурного наследия и еще за 8 месяцев его реализовать.