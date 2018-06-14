Большинство россиян не поддерживает планы правительства по повышению пенсионного возраста, обсуждаемую реформу одобряют лишь 8% граждан. Это следует из исследования холдинга Ромир.

Большинство россиян не поддерживает планы правительства по повышению пенсионного возраста, обсуждаемую реформу одобряют лишь 8% граждан. Это следует из исследования холдинга Ромир.Согласно опросу, подавляющее большинство россиян (92%) не одобряют инициативу правительства об увеличении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Наибольшее понимание идеи правительства проявила молодежь 18-24 лет, где уровень поддержки доходит до 12%. В остальных возрастных группах уровень неприятия достигает 92-93%.Более чем половину россиян устраивают нынешние параметры пенсионной системы. Мнение о том, что мужчины должны выходить на пенсию в 60 лет, разделяют 58% россиян, свидетельствует опрос. Число россиян, уверенных, что 55 лет — это справедливый возраст для наступления пенсионных оснований у женщин, составляет 61%.Ранее сообщалось, что 9% россиян одобряют идею повышения пенсионного возраста в России. Это следовало из опроса Фонда общественного мнения. Отвечая на вопрос уже не о самой идее, а конкретных параметрах возможной реформы, часть респондентов отвечают иначе: более четверти (27–28%) из них признают, что нынешние пороги выхода на пенсию (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) занижены.