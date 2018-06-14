Российский нападающий Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин сбрил свою знаменитую бороду. По словам хоккеиста, его бритвенный станок будет выставлен на торги.

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин сбрил свою "знаменитую" бороду. По словам хоккеиста, его бритвенный станок будет выставлен на торги.Известно, что все вырученные на аукционе средства пойдут на благотворительные цели. Деньги пойдут на счет организации, занимающейся поддержкой хоккейных сборных для детей-инвалидов, сообщаетПосле того, как спортсмен сообщил в Twitter о том, что избавился от растительности на лице, его высмеяли пользователи соцсети. Более того, на фото Овечкин предстал в футболке, надетой наизнанку. После публикации снимка хоккеист стал мемом.В подписи к фото нападающий отметил, что рад избавиться от волос на лице. Пользователи сразу заметили, что избавившись от бороды, спортсмен сильно помолодел, при этом став похожим на персонажа Джимма Керри в фильме "Тупой и еще тупее". Они посоветовали Овечкину подстричься.Что касается неправильно надетой футболки, то фолловеры предположили, что хоккеист сделал это ради фото для Gillette, а на лицевой стороне майки размещен логотип другой компании. "Да он просто пил шесть дней без перерыва", "Я бы с радостью посмотрел, как бы ты сказал это ему в лицо", – высмеяли спортсмена комментаторы.Напомним, 8 июня Александр Овечкин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли. В финале его победила "Вегас Голден Найтс" со счетом 4:1.