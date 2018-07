Главной звездой церемонии открытия Чемпионата мира по футболу в Москве стал Робби Уильямс. Он спел несколько своих главных хитов перед матчем между сборными России и Саудовской Аравии. На московском стадионе Лужники, вмещающем 84 745 зрителей, так же появились оперная певица Аида Гарифуллина и арфист и композитор Александр Болдачев. Dni.Ru выяснили, чего стоило зазвать в Россию британскую знаменитость.

Главной звездой церемонии открытия Чемпионата мира по футболу в Москве стал Робби Уильямс. Он спел несколько своих главных хитов перед матчем между сборными России и Саудовской Аравии.На московском стадионе "Лужники", вмещающем 84 745 зрителей, так же появились оперная певица Аида Гарифуллина и арфист и композитор Александр Болдачев. Dni.Ru выяснили, чего стоило зазвать в Россию британскую знаменитость.Впервые в России Робби Уильямс выступал в 2003 году, потом приезжал в 2015-м. В 2016-м ему заплатили 1,6 млн фунтов, чтобы он выступил на щедрой свадьбе дочери российского нефтяного магната Рашида Сардарова.Концерты в 2017-м Робби неожиданно отменил, сославшись на болезнь. Зато в 2018-м у россиян было сразу две возможности увидеть британскую звезду – по приглашению Алишера Усманова он пел на вечеринке по случаю Санкт-Петербургского экономического форума, а через месяц открывал Чемпионат мира по футболу.Правда, организаторы настоятельно просили певца не исполнять перед 80-тысячной аудиторией "Лужников" хит Paty like a Russian про русских олигархов со словами: "Надо быть человеком с особой репутацией, чтобы украсть деньги у всей нации. Я засунул банк в машину, машину в самолет, самолет в яхту и теперь весь западный мир удерживает мой корабль на плаву. Я никогда не улыбаюсь. Давайте веселиться как русские". Он не пел – как говорится, кто заказывает музыку, тот и платит.А заплатили бывшему участнику группы Take That как за полноценный концерт – как говорят, его гонорар превысил 100 тысяч долларов (около 7 миллионов рублей). Алла Пугачева, к слову, берет за сольник больше. За эти деньги он еще и провокацию устроил – показал в прямом эфире средний палец в камеру.Но деньги – еще не все, чем соблазнили артиста. Перед каждым выступлением его менеджмент отправляет заказчику райдер список требований. В нем, в частности, говорится, что певцу необходимо: 280 полотенец, 6 огнетушителей и 4 разные британские газеты. Помимо этого, Робби необходимо 3 личных гримерки, 6 комнат для персонала и 5 офисов, сопровождение восьми менеджеров, собственного стилиста, личной массажистки, 6 поваров и 6 телохранителей. Обычно артист везет с собой целую кухню и 6 поваров и собственные продукты питания. а месте же ему необходимо предоставить 16 литров молока, 24 пончика, килограмм грибов и помидоров, 48 яиц.Надо заметить, что на родине Ульяимса за выступление в России многие осудили. Так финансист Уильям Браудер назвал поступок Уильямса "позорным", а парламентарий Стивен Доути, заявил, что известие о выступлении Робби Уильямса в Москве стало "неожиданностью и разочарованием". Британский депутат Стивен Доти, сказал: "Удивляет и расстраивает, что Уильямс готов получать гонорары от Fifa и России, которая производит попытки разрушить демократию в нашей стране и других странах".