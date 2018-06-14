Дочь известного теннисиста модель Алесю Кафельникову обворовали. Девушка обратилась в полицию.

Дочь известного теннисиста модель Алесю Кафельниковуобворовали. Девушка обратилась в полицию.Алеся проходит плановое лечение в медицинском учреждении, поэтомуее интересы в правоохранительных органах представляют доверенные лица. Проверенный уже написал заявление о краже и защите чести и достоинства.По версии потерпевших 30 мая девушка обнаружила пропажусвоего рюкзака от Louis Vuitton, в котором находился паспорт, ключи и iPhone. Добавим, что с похищенноготелефона модели в Сеть попали интимные фотографии 19-летней модели и22-летнего репера Фараона, из-за чего разразился секс-скандал. Представители Кафельниковой сообщили следователям имядевушки, которая, по мнению Алеси, украла ее вещи и выложила снимки в интернет."Мне крайне неприятно и обидно, как было бы любому человекуна моем месте. Это незаконное вторжение в частную жизнь подлым, преступным путем,ранившее не только меня, но и моих близких. Пусть это испытание будет урокомдля меня и всех, кого это тоже может коснуться", – прокомментировала SUPERАлеся.Добавим, недавно СМИсообщали, что после расставания с рэпером Фараоном Кафельникова попала вреанимацию. Несмотря на то, что официальные представители модели опровергали этисведения, многие поклонники продолжали верить, что она находится в крайнетяжелом состоянии. Также Алеся якобы поссорилась с отцом после того, как онбудто бы намекнул на ее проблемы с наркотиками, – модель нагрубила ЕвгениюКафельникову в своих социальных сетях.