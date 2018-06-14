Дочь известного теннисиста модель Алесю Кафельникову
обворовали. Девушка обратилась в полицию.
Дочь известного теннисиста модель Алесю Кафельникову
обворовали. Девушка обратилась в полицию.
Алеся проходит плановое лечение в медицинском учреждении, поэтому
ее интересы в правоохранительных органах представляют доверенные лица. Проверенный уже написал заявление о краже и защите чести и достоинства.
По версии потерпевших 30 мая девушка обнаружила пропажу
своего рюкзака от Louis Vuitton, в котором находился паспорт, ключи и iPhone. Добавим, что с похищенного
телефона модели в Сеть попали интимные фотографии 19-летней модели и
22-летнего репера Фараона, из-за чего разразился секс-скандал. Представители Кафельниковой сообщили следователям имя
девушки, которая, по мнению Алеси, украла ее вещи и выложила снимки в интернет.
"Мне крайне неприятно и обидно, как было бы любому человеку
на моем месте. Это незаконное вторжение в частную жизнь подлым, преступным путем,
ранившее не только меня, но и моих близких. Пусть это испытание будет уроком
для меня и всех, кого это тоже может коснуться", – прокомментировала SUPER
Алеся.
Добавим, недавно СМИ
сообщали, что после расставания с рэпером Фараоном Кафельникова попала в
реанимацию. Несмотря на то, что официальные представители модели опровергали эти
сведения, многие поклонники продолжали верить, что она находится в крайне
тяжелом состоянии. Также Алеся якобы поссорилась с отцом после того, как он
будто бы намекнул на ее проблемы с наркотиками, – модель нагрубила Евгению
Кафельникову в своих социальных сетях.