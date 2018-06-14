Правительство РФ предлагает повысить НДС на 2 процента: с 18 до 20 процентов. Об этом 14 июня заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании кабмина. При этом, по его словам, правительство при этом не собирается переносить налоговую нагрузку на малоимущих.

Правительство РФ предлагает повысить НДС на два процента: с 18 до 20 процентов. Об этом 14 июня заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании кабмина.При этом, по его словам, правительство не собирается переносить налоговую нагрузку на малоимущих."Чтобы эта нагрузка не падала на людей, все льготы по налогу на добавленную стоимость на основные социально значимые товары, на основные услуги будут сохранены", — пообещал премьер."Это пониженные ставки в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров, и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки", — пояснил Медведев.Премьер-министр России также отметил, что в процессе обсуждения налоговых изменений предлагались введение налога с продаж, переход к прогрессивной шкале НДФЛ и просто повышение ставки этого налога."И вплоть до отмены всех налоговых льгот, включая льготы по НДС на авиаперевозки, на продукты, на детские товары", — добавил Медведев. Но, сказал премьер, правительство отказалось "от таких неоправданно тяжелых для людей шагов".Также ранее сообщалось, что 14 июня на заседании правительства было предложено повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет — для женщин. Планируется, что реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года.