Президент России Владимир Путин встретился в Москве с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом. Зашла речь и о предстоящем сегодня вечером матче открытия чемпионата мира по футболу между командами России и Саудовской Аравии.

Президент России Владимир Путин встретился в Москве с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом. В ходе переговоров лидеры высказались за развитие сотрудничества между двумя странами. Зашла речь и о предстоящем сегодня вечером матче открытия чемпионата мира по футболу между командами России и Саудовской Аравии, передает ТАСС."Вы знаете, как мы тепло к вам относимся, но, думаю, поймете меня, я не могу пожелать успеха вашей команде. Победит сильнейшая команда", — смеясь, сказал Путин, добавив, что в России выступают за честный и красивый спорт.Наследный принц Саудовской Аравии с юмором отреагировал на шутку российского президента, отметив, что в любом случае окажется в плюсе."Мы все равно будем довольны, потому что благодаря совместной работе мы достигаем успехов в различных областях. Если даже мы проиграем, мы с собой привезем политический и экономический переговорный капитал в свою страну. Если выиграем — это будет плюс к тем достижениям, которые мы достигнем", — ответил Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.Президент России одобрил такой подход и пообещал совместную работу по важнейшим направлениям сотрудничества.