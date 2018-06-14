При финансовой поддержке ВТБ на территории Приволжского федерального округа состоялось открытие двух гостиниц класса люкс: Four Points by Sheraton в Саранске и Lotte в Самаре. Возведение объектов ..

При финансовой поддержке ВТБ на территории Приволжского федерального округа состоялось открытие двух гостиниц класса люкс: Four Points by Sheraton в Саранске и Lotte в Самаре. Возведение объектов велось в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018.Общий объем кредитных средств, предоставленных банком на реализацию данных инвестиционных проектов, превысил 2 млрд рублей. Финансирование обеспечено поручительством Корпорации МСП в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.Инфраструктура отелей позволит с комфортом разместить спортивных болельщиков, а в дальнейшем станет отличной площадкой для приема гостей Приволжья и проведения торжественных и деловых мероприятий. На территории отелей располагаются также фитнес-центры, SPA-зона и бассейны.Руководитель департамента корпоративной сети – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «Мы рады, что в двух крупных региональных центрах Приволжья при нашем участии появились гостиничные комплексы высочайшего уровня, которые уже скоро смогут принять болельщиков чемпионата мира по футболу. Сегодня мы продолжаем активное сотрудничество с местными застройщиками как по действующим кредитным договорам, так и в рамках будущих инфраструктурных проектов».