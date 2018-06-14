Журналисты узнали причину смерти Станислава Говорухина. По некоторым данным, прославленный режиссер умер от острой сердечной недостаточности.

Журналисты узнали причину смерти Станислава Говорухина. По некоторым данным, прославленный режиссер умер от острой сердечной недостаточности.Как передает телеграм-канал Mash, предварительно, Станислав Говорухин скончался в результате острой сердечной недостаточности. В настоящее время решается вопрос о месте захоронения прославленного режиссера. Говорят, скорее всего, это будет Новодевичье кладбище.Новость дополняется