Анджелина Джоли высказалась о судебном разбирательстве с Брэдом Питтом. Актриса назвала недостоверной информацию о том, что опеку над детьми отдали ее мужу.

Анджелина Джоли высказалась о судебном разбирательстве с Брэдом Питтом. Актриса назвала недостоверной информацию о том, что опеку над детьми отдали ее мужу."Прискорбно, что кто-то по своим собственным эгоистическим причинам слил выборочные части конфиденциальной судебной информации, чтобы создать неточную и несправедливую картину того, что происходит", – заявила Джоли.По словам актрисы, они с Питтом с самого начала бракоразводного процесса решили сконцентрироваться на здоровье и комфорте детей. "Для этого важно, чтобы заседания проводились в закрытом порядке", – подчеркнула актриса.При этом представитель Джоли пояснил, в чем неточность опубликованной в СМИ информации. Согласно официальным данным, Анджелина имеет первичную опеку над своими шестью детьми, судья постановил, что актриса должна регулярно позволять Брэду видеть детей, пока она работает над фильмом в Великобритании. Ни о каком разделении отпрысков речи не шло, передает Daily Mail.Напомним, днем ранее US Magazine со ссылкой на неназванный источник сообщил, что суд Лос-Анджелеса предупредил Джоли: если она и дальше будет чинить препятствия общению детей с Брэдом, ее могут лишить опеки. Актрисе помимо прочего запретили читать переписку детей с Питом. В свою очередь Брэд якобы поспешил воспользоваться рекомендацией судьи и отобрал у Джоли четверых детей, которых Анджелина хотела на время съемок во второй части фильма "Малефисента" увезти с собой в Британию.Как писали Dni.Ru развод самой красивой пары Голливуда превратился в мыльную оперу. Процесс длится уже полтора года. От постоянных стычек Джоли и Питта страдают дети. Актриса объявила мужа опасным для наследников, после чего Брэд лишился права видеться с отпрысками.