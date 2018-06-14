Житель Токио вернулся в семью спустя год после исчезновения и кремации. Отец семейства возраста 40 с небольшим лет пропал в июне 2017 года, через несколько дней его тело выловили из местной реки Эдо. Близкие опознали останки, однако японец оказался жив.

Житель Токио вернулся в семью спустя год после исчезновения и кремации. Отец семейства возраста 40 с небольшим лет пропал в июне 2017 года, через несколько дней его тело выловили из местной реки Эдо. Близкие опознали останки, однако японец оказался жив, сообщает Japan Times.В мае 2018 года родственники мужчины сообщили полицейским, что признанный погибшим житель Токио вернулся домой. Представители власти официально подтвердили, что это правда.Выяснилось, что минувшим летом было кремировано тело другого человека, который был практически одного роста с пропавшим.Где все это время пропадал японец, которого считали исчезнувшим, неизвестно.Власти Токио пообещали передать кремированные останки "правильной" семье.