Открытие чемпионата мира по футболу в Москве стало для россиян, пожалуй, самым ожидаемым событием 2018 года. Сегодня, 14 июня, в день старта мундиаля, наши сограждане проявили удивительное единодушие и, прильнув к телеэкранам, всем сердцем болели за отечественную сборную.

Открытие чемпионата мира по футболу в Москве стало дляроссиян, пожалуй, самым ожидаемым событием 2018 года. Сегодня, 14 июня, в деньстарта мундиаля, наши сограждане проявили удивительное единодушие и, прильнув ктелеэкранам, всем сердцем болели за отечественную сборную.Даже те, кто никогда не выказывал страстной любви к футболу,увлеченно следили за игрой и, в процессе просмотра, комментировали происходящее на поле всоцсетях. Многих знаменитостей тоже захватило это массовое помешательство, онис удовольствием делились впечатлениями в своих микроблогах.Телеведущая Юлия Барановская в компании супруги спортсменаЮрия Жиркова Инны следила за матчем с трибуны "Лужников". В своем Instagram Юлия на первуюпобеду нашей сборной отреагировала множеством восторженных смайликов.Недалекоот Барановской держали кулаки за российских спортсменов певцы Олег Газманов, АлександрМалинин и Лев Лещенко. Судя по фото, которое опубликовал Газманов в Сети,артисты отлично проводили время.Как оказалось, вокалистка Зара заядлая болельщица. Брюнетка пришла не стадион с красавцем сыном.Певица Анна Седокова также присутствовала на трибуне. Исполнительницу очень впечатлила церемония открытия, об этом звезда рассказалав своем микроблоге.Супруги Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьмиотдыхают на шикарном курорте. Ради просмотра футбольного матча звездноесемейство оставило морское побережье и переместилось поближе к телевизору.Радость от выигрыша россиян Галкин проиллюстрировал в своих соцсетях.Актриса Кристина Асмус сейчас находится на гастролях в Оренбурге.Но это не помешало ей насладиться трансляцией матча на большом экране.Напомним, чемпионат мира по футболу открылся 14 июня в 18:00мск. В первом матче встретились сборные России и Саудовской Аравии. Игра прошлана столичном стадионе "Лужники". Наши спортсмены разбили противниковсо счетом 5:0.