Открытие чемпионата мира по футболу в Москве стало для
россиян, пожалуй, самым ожидаемым событием 2018 года. Сегодня, 14 июня, в день
старта мундиаля, наши сограждане проявили удивительное единодушие и, прильнув к
телеэкранам, всем сердцем болели за отечественную сборную.
Открытие чемпионата мира по футболу в Москве стало для
россиян, пожалуй, самым ожидаемым событием 2018 года. Сегодня, 14 июня, в день
старта мундиаля, наши сограждане проявили удивительное единодушие и, прильнув к
телеэкранам, всем сердцем болели за отечественную сборную.
Даже те, кто никогда не выказывал страстной любви к футболу,
увлеченно следили за игрой и, в процессе просмотра, комментировали происходящее на поле в
соцсетях. Многих знаменитостей тоже захватило это массовое помешательство, они
с удовольствием делились впечатлениями в своих микроблогах.
Телеведущая Юлия Барановская в компании супруги спортсмена
Юрия Жиркова Инны следила за матчем с трибуны "Лужников". В своем Instagram Юлия на первую
победу нашей сборной отреагировала множеством восторженных смайликов.
Недалеко
от Барановской держали кулаки за российских спортсменов певцы Олег Газманов, Александр
Малинин и Лев Лещенко. Судя по фото, которое опубликовал Газманов в Сети,
артисты отлично проводили время.
Как оказалось, вокалистка Зара заядлая болельщица. Брюнетка пришла не стадион с красавцем сыном.
Певица Анна Седокова также присутствовала на трибуне. Исполнительницу очень впечатлила церемония открытия, об этом звезда рассказала
в своем микроблоге.
Супруги Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми
отдыхают на шикарном курорте. Ради просмотра футбольного матча звездное
семейство оставило морское побережье и переместилось поближе к телевизору.
Радость от выигрыша россиян Галкин проиллюстрировал в своих соцсетях.
Актриса Кристина Асмус сейчас находится на гастролях в Оренбурге.
Но это не помешало ей насладиться трансляцией матча на большом экране.
Напомним, чемпионат мира по футболу открылся 14 июня в 18:00
мск. В первом матче встретились сборные России и Саудовской Аравии. Игра прошла
на столичном стадионе "Лужники". Наши спортсмены разбили противников
со счетом 5:0.