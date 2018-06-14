Сегодня на стадионе Лужники президент России примет участие в торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу – 2018 и посмотрит стартовый матч чемпионата между сборными командами России и Саудовской Аравии.

Планируется, что церемонию также посетят другие главы государств и правительств, в частности президент Республики Абхазия, президент Азербайджанской Республики, премьер-министр Республики Армения, президент Республики Беларусь, президент Многонационального Государства Боливия, президент Республики Казахстан, президент Киргизской Республики, председатель президиума Верховного народного собрания КНДР, председатель Совета министров Ливанской Республики, президент Республики Молдова, президент Республики Панама, избранный президент Республики Парагвай, президент Республики Руанда, наследный принц Королевства Саудовская Аравия, президент Республики Таджикистан, президент Республики Узбекистан, президент Республики Южная Осетия.Чемпионат мира по футболу – 2018 пройдёт в России с 14 июня по 15 июля.