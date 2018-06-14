Президент России Владимир Путин высоко оценил встречу главы Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Президент России Владимир Путин высоко оценил встречу главы Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.Как передает РИА Новости, об этом он рассказал в ходе встречи с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом."Приветствуем также и высоко оцениваем результаты встречи лидера Северной Кореи товарища Ким Чен Ына и президента Соединенных Штатов Америки господина Трампа, которая состоялась совсем недавно, 12 июня", — заявил Путин.Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына прошла в сингапурской гостинице Capella на острове Сентоса. Встретившись, оба руководителя пожали друг другу руки и обменялись приветствиями.По итогам 40-минутной беседы, лидеры США и КНДР подписали совместную декларацию. В ней констатируется, что стороны продолжают диалог, стремятся к установлению мира на Корейском полуострове, США прекращают совместные с Южной Кореей военные учения, а КНДР уничтожает полигон для испытаний ракетных двигателей.Президент США отметил, что переговоры с Ким Чен Ыном стали "отличной прелюдией к миру", а глава КНДР, которого он пообещал пригласить в Белый дом, по мнению Трампа, является одаренным человеком, который очень любит свою страну.