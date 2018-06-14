14 июня день рождения у одного из самых известных советских режиссеров - Владимиру Краснопольскому исполнилось 85 лет. В его фильмографии более 30 картин, и каждая гремела на весь Союз. Тени исчезают в полдень и Вечный зов заставляли забыть о делах миллионы зрителей.

14 июня день рождения у одного из самых известных советских режиссеров — Владимиру Краснопольскому исполнилось 85 лет. В его фильмографии более 30 картин, и каждая гремела на весь Союз. "Тени исчезают в полдень" и "Вечный зов" заставляли забыть о делах миллионы зрителей."Здесь что ни шаг, то судьба" — с этой фразы журналиста Сергеева начинается первый, выпускной еще фильм режиссера Владимира Краснопольского. За этот "Самый медленный поезд" студента из Свердловска работать в Москву и сразу в Союз кинематографистов приглашает сам легендарный Иван Пырьев."Говорил: я вас достану, будете у меня работать", — вспоминает Владимир Краснопольский, народный артист РСФСР, кинорежиссер, сценарист.На "Мосфильме" появилась мелодрама "Неподсуден" с Олегом Стриженовым — лидер проката 1970 года. В официальной фильмографии три десятка картин, а серий — за 200. И все сняты на двоих с троюродным братом Валерием Усковым. Вместе они с рождения."Когда мы родились, через полтора месяца ко мне в коляску положили Вову. И мы лежали вместе, пока не научились ходить. Это было такое содружество, мы научились хорошо понимать друг друга", — рассказывает Валерий Усков, народный артист РСФСР, кинорежиссер, сценарист.Дуэт Усков-Краснопольский на глазах зрителей становился брендом. Когда снимался фильм "Тени исчезают в полдень", еще не говорили "сериал" — это был многосерийный фильм, который смотрел весь Советский Союз.Первая кинороль Петра Вельяминова, худсовет не хотел его утверждать. Киноистория небольшой деревни, в которой нашли свое отражение судьбы огромной страны, принесла всесоюзную славу. Замечательный актерский состав: Нина Русланова, Галина Польских, Иван Рыжов, Лев Поляков, Борис Новиков. Их цитируют по сей день.Когда на экран выходили "Вечный зов" или "Тени исчезают в полдень", жизнь в стране в буквальном смысле слова замирала. "Это потому, что снимали с первого дубля", — объясняет Владимир Краснопольский. И действительно, от диалогов в его "Вечном зове" оторваться невозможно, заслушиваешься, засматриваешься. Актеры настолько влились в роли, что порой кажется, как будто не фильм снимали, а жизнь."Это нелегкая жизнь, но люди любят эту землю и готовы на ней работать", — говорит Елена Драпеко, заслуженная артистка РСФСР.А еще натурные съемки: предгорья Урала с туманами, рассветами и закатами, глухие башкирские и сибирские деревни. Приезд режиссера с киногруппой здесь помнят до сих пор.В современном кино для Краснопольского важны не только характеры, но и элемент мистики. Наверное, поэтому самой удачной картиной последних лет он считает историю Вольфа Мессинга.Сегодня Владимир Краснопольский живет уединенно и несуетно и почти все время посвящает работе. "Пока ощущаешь силы, надо работать", — убежден режиссер.