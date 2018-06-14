Британский певец Робби Уильямс рассказал, что его попросили не исполнять песню Party Like A Russian во время церемонии открытия чемпионата мира по футболу. Церемония состоится 14 июня перед первым матчем турнира, в котором встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

Британский певец Робби Уильямс рассказал, что его попросили не исполнять песню "Party Like A Russian" во время церемонии открытия чемпионата мира по футболу. Церемония состоится 14 июня перед первым матчем турнира, в котором встретятся сборные России и Саудовской Аравии."На церемонии я исполню целый ряд своих главных хитов, — рассказал Уильямс, которого цитирует Чемпионат.com. — К сожалению, меня попросили не исполнять "Party Like A Russian". На самом деле, это не имеет никакого отношения к просьбе, я просто исполню свои главные хиты".Отметим, что данная песня была выпущена Уильямсом в 2016 году. В ней рассказывается о расточительном образе жизни богатых людей в России. В частности, в ней есть строчка "У меня самолет на яхте, в самолете — автомобиль, в автомобиле – банк". Кто именно попросил британца не петь данную песню, Уильямс не уточнил.