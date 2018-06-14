Знаменитый в прошлом защитник сборной Бразилии по футболу и чемпион мира-2002 Роберто Карлос заявил, что турнир в России можно сравнить с бразильским карнавалом.

Знаменитый в прошлом защитник сборной Бразилии по футболу и чемпион мира-2002 Роберто Карлос заявил, что турнир в России можно сравнить с бразильским карнавалом."Хочу сказать, что чемпионат мира в России можно смело сравнить с бразильским карнавалом, — отметил Карлос, которого цитирует ТАСС. — Россия построила прекрасные стадионы и провела колоссальную работу по подготовке, поэтому уверен, что все пройдет на высочайшем уровне и все уедут домой только с хорошим настроением. Это большая ответственность для России, и я уверен, что она с этой ответственностью справится на пять с плюсом!"Напомним, что чемпионат мира стартует 14 июня матчем между сборными России и Саудовской Аравии. Встреча пройдет на московском стадионе "Лужники".