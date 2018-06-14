Незадолго до старта матча открытия чемпионата мира по футболу между Россией и Саудовской Аравией девочка, выводившая российских футболистов на поле, встала со своей инвалидной коляски. Это произошло во время исполнения национальной гимна РФ.

Незадолго до старта матча открытия чемпионата мира по футболу между Россией и Саудовской Аравией девочка, выводившая российских футболистов на поле, встала со своей инвалидной коляски. Это произошло во время исполнения национальной гимна РФ.Для того, чтобы 11-летняя Полина Хаеритдинова смогла приподняться с кресла, ей помогали футболисты сборной России – капитан Игорь Акинфеев и защитник Юрий Жирков. Напомним, что именно эта российская болельщица на прошлогоднем Кубке конфедераций стала известна после того, как получила подарок от португальца Криштиану Роналду.