На столичном стадионе Лужники матчем группы А между сборными России и Саудовской Аравии стартовал чемпионат мира по футболу. Его открыл президент России Владимир Путин. А счет голам первенства на 12-й минуте игры дал отсчет полузащитник россиян Юрий Газинский. Счет после первых 45 минут – 2:0.

На столичном стадионе "Лужники" матчем группы "А" между сборными России и Саудовской Аравии стартовал чемпионат мира по футболу. Его открыл президент России Владимир Путин. А счет голам первенства на 12-й минуте игры дал отсчет полузащитник россиян Юрий Газинский. Счет после первых 45 минут – 2:0.Тренер хозяев чемпионата мира Станислав Черчесов выпустил в стартовом составе следующих игроков: вратарь Игорь Акинфеев, защитники Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, полузащитники Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Александр Головин, Алан Дзагоев, нападающий Федор Смолов.Игра началась активностью россиян, которые после короткой разведки стали целенаправленно атаковать ворота гостей. Стартовые 12 минут матча завершились голом Газинского после хорошей передачи Головина.После стартовой неудачи саудовцы постарались перехватить инициативу. В полной мере им это не удалось. С одной стороны гости чаще владели мячом, но с другой – россияне выглядели интереснее в середине поля и в атаке, дважды создали полу-моменты, которые, впрочем, голами не завершились.К сожалению, на 27-й минуте у нас получил травму Дзагоев, которого заменил Денис Черышев. Но с другой стороны, россиянин, играющий в Испании, хорошо вписался в состав и на 43-й минуте удвоил счет. На перерыв наши ушли при вполне комфортных 2:0.