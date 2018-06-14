Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в будущем россияне будут выходить на пенсию только в 80 лет. По его словам, несмотря на то, что в настоящее время большинство граждан такой идеей недовольны, в перспективе принятие непопулярных решений все равно неизбежно.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в будущем россияне будут выходить на пенсию только в 80 лет. По его словам, несмотря на то, что в настоящее время большинство граждан такой идеей недовольны, в перспективе принятие непопулярных решений все равно неизбежно.Несмотря на всю необходимость и закономерность подобного решения, грядущее повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин стало неприятным сюрпризом для россиян. Однако некоторые эксперты уверены, что это не финальное изменение возраста, при котором человек может рассчитывать на финансовую помощь государства.При этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что необходимо было начать повышать эту планку еще со времен существования СССР. "Если сохранять низкий порог выхода на пенсию, то рано или поздно некому будет формировать фонд, из которого выплачиваются пенсии нынешним пенсионерам", – цитирует РБК парламентария.По его мнению, в будущем ситуация изменится еще сильнее за счет активной автоматизации производства и замены ряда профессий трудом механизмов. "В конечном счете мы придем к тому, о чем многие из нас мечтали: молодежь лет до 35 работать вообще не будет, но будет получать достойное пособие, которое позволит спокойно учиться, посмотреть мир", – считает Владимир Жириновский.Такую ситуацию он сравнил с кредитами, которые многие берут на учебы. "Но в будущем, чтобы компенсировать это юношеское пособие, придется подождать с пенсией лет до 80. Правда, и работа вся будет в основном в сфере интеллектуального труда", – заметил лидер ЛДПР.Примечательно, что экспертное сообщество также считает, что останавливаться на озвученном повышении пенсионного возраста не стоит. "Это естественное временное решение, это решение на ближайшие, может быть, 15-20 лет, после чего все равно к этому вопросу придется опять возвращаться", – цитирует экономиста, бывшего заместителя министра экономического развития Алексея Ведева.Напомним, правительство одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Процесс будет проходить поэтапно с 2019 года.