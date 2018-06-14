Поющая ведущая Ольга Бузова пожаловалась поклонникам на здоровье. Исполнительница потеряла голос.

Поющая ведущая Ольга Бузовапожаловалась поклонникам на здоровье. Исполнительница потеряла голос.В своем Instagram Ольгаопубликовала очередной легкомысленный пост, прикрепив к нему фотографию своихягодиц: звезда позирует на террасе в бикини. "Люблю крыши 🏠🏠🏠 В них есть свой шарм...и ощущение свободы...🕊 (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", – написала исполнительница ниже.Поклонники принялисьвысказываться и расспрашивать звезду в комментариях. "Как голос? Восстановила?", – уточнила у Бузовойфанатка. Певица ответила ей отрицательно.Злопыхатели тут же накинулисьна Ольгу с критикой. Завистники изощренно обливали певицу грязью и сыпали колкостями в ее сторону."Как голос восстановить если его нет ?", "чей голос какой голос чтоголос? 😕", "с пением завязывай, без слуха и голоса простоужасно выглядишь!ЛУЧШЕ ЗАМУЖ!Больше будет украшать👌", "зачем тебе голос? Вживую в любом случае не поешь","какможно сорвать голос,которого не было???", "Зачем лечить, все равно утебя голоса нет!!", "голоса нет только у глухонемого....вы наверноепутаете его с вокальными данными...!", "а что случилось то? Голоснадорвала", – не унимались недруги Бузовой.О проблемах Ольги с вокалом поговаривают уже давно. Послухам, телеведущая берет уроки у педагога по пению, однако существенных результатов пока невидно.Добавим, что недавно Бузова разочаровала фанатов исполнением вживую.Ольга выступала на Fashion People Awards 2018 с новым синглом"Чемпион". Видимо, формат выступления не предусматривал открывание рта под фонограмму, поэтому Бузовой пришлось петь самой. Ольга периодически теряладыхание, поэтому временами ее не было слышно, а иногда можно было уловить, кактелеведущая не попадает в ноты.