Поющая ведущая Ольга Бузова
пожаловалась поклонникам на здоровье. Исполнительница потеряла голос.
Поющая ведущая Ольга Бузова
пожаловалась поклонникам на здоровье. Исполнительница потеряла голос.
В своем Instagram Ольга
опубликовала очередной легкомысленный пост, прикрепив к нему фотографию своих
ягодиц: звезда позирует на террасе в бикини. "Люблю крыши 🏠🏠🏠 В них есть свой шарм...и ощущение свободы...🕊 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", – написала исполнительница ниже.
Поклонники принялись
высказываться и расспрашивать звезду в комментариях. "Как голос? Восстановила?", – уточнила у Бузовой
фанатка. Певица ответила ей отрицательно.
Злопыхатели тут же накинулись
на Ольгу с критикой. Завистники изощренно обливали певицу грязью и сыпали колкостями в ее сторону.
"Как голос восстановить если его нет ?", "чей голос какой голос что
голос? 😕", "с пением завязывай, без слуха и голоса просто
ужасно выглядишь!ЛУЧШЕ ЗАМУЖ!Больше будет украшать👌", "зачем тебе голос? Вживую в любом случае не поешь",
"как
можно сорвать голос,которого не было???", "Зачем лечить, все равно у
тебя голоса нет!!", "голоса нет только у глухонемого....вы наверное
путаете его с вокальными данными...!", "а что случилось то? Голос
надорвала", – не унимались недруги Бузовой.
О проблемах Ольги с вокалом поговаривают уже давно. По
слухам, телеведущая берет уроки у педагога по пению, однако существенных результатов пока не
видно.
Добавим, что недавно Бузова разочаровала фанатов исполнением вживую.
Ольга выступала на Fashion People Awards 2018 с новым синглом
"Чемпион". Видимо, формат выступления не предусматривал открывание рта под фонограмму, поэтому Бузовой пришлось петь самой. Ольга периодически теряла
дыхание, поэтому временами ее не было слышно, а иногда можно было уловить, как
телеведущая не попадает в ноты.