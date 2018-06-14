Ирина Салтыкова обнародовала пикантное фото, на котором запечатлена с певцом Олегом Газмановым. На снимке артистка, демонстрирующая упругую грудь, тянется к губами к губам коллеги.

Ирина Салтыкова обнародовала пикантное фото, на котором запечатлена с певцом Олегом Газмановым. На снимке артистка, демонстрирующая упругую грудь, тянется к губами к губам коллеги.Ирина Салтыкова считается одной из самых привлекательных исполнительниц отечественной эстрады. В 90-х певица стала настоящим прорывом, когда в своих клипах на песни "Голубые глазки" и "Серые глаза" демонстрировала великолепную форму в сексуальных нарядах. В 1996 году Ирина Салтыкова стала лауреатом музыкальной премии "Золотой граммофон".Именно фото с наградой (правда, премии "Овация") артистка опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На снимке Ирина запечатлена целующей в губы коллегу Олега Газманова. "Вот какую фотографию нашла)),как молоды мы были))),это Олег Газманов! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала Салтыкова.На пикантном снимке Ирина запечатлена в платье, демонстрирующем упругую грудь, и с озорной прической. А Олег снят облаченным в стильный костюм и в бабочке. Многочисленные поклонники пришли в восторг. "Что Ирина клевая-клевая, сексуальная , женственная и Газманов замечательно выглядит , не портят их годы! И ведут себя всегда достойно , не смешат народ, как большинство звезд !!!", "Ой, Олег тут такой хорошенький! А вы , Ирина, стали только шикарнее! Годы невластны над вами!", "Газманова не узнать, такой черный мачо!!! а вы Ирина не изменились!!! такая же прекрасная и молодая💋💋", "Это Идэн и Круз из СантаБарборы😁😁😁🌴🌴🌴" – рассыпались в комплиментах фанаты.