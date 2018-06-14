На московском стадионе Лужники стартовал футбольный чемпионат мира-2018. Об открытии футбольного турнира объявил президент РФ Владимир Путин. Матч открытия проходит между хозяевами турнира – футболистами сборной России и командой Саудовской Аравии.

На московском стадионе "Лужники" стартовал футбольный чемпионат мира-2018. Об открытии футбольного турнира объявил президент РФ Владимир Путин. Матч открытия проходит между хозяевами турнира – футболистами сборной России и командой Саудовской Аравии.Всего в мировом первенстве принимают участие 32 сборные. Турнир пройдет с 14-го июня по 15 июля в 11 городах России. Сборной России в рамках группы "А" помимо саудитов предстоит сыграть с командами Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).