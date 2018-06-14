На старте Чемпионата Мира по футболу эксперты отдают предпочтение нашей команде в матче-открытии первенства. В игре Россия – Саудовская Аравия дружина Станислава Черчесова обязана побеждать, уверен бывший футболист Андрей Афанасьев. Другие аналитики солидарны с ним и отдают предпочтение команде – хозяйке мундиаля.

На старте Чемпионата Мира по футболу эксперты отдают предпочтение нашей команде в матче-открытии первенства. В игре Россия – Саудовская Аравия дружина Станислава Черчесова обязана побеждать, уверен бывший футболист Андрей Афанасьев. Другие аналитики солидарны с ним и отдают предпочтение команде – хозяйке мундиаля.Экс-футболист столичных клубов ЦСКА, "Торпедо" и "Спартак",бывший игрок российской сборной Андрей Афанасьев дал прогноз на предстоящую 14июня встречу. По его словам, оценивать перспективы россиян в противостоянии сигроками из Саудовской Аравии "очень тяжело""Как истинный россиянин, я надеюсь, что все будетхорошо, но на душе пока не очень спокойно. Хотя, естественно, я верю в нашусборную, – отметил он. – Если мы не будем обыгрывать Саудовскую Аравию, то ядаже не знаю..."По словам Афанасьева, нельзя сказать, что наша перваякоманда – соперница является очень слабой: "Раз уж вышла из своей группына чемпионат мира, значит, не все так просто". В то же время, он уверен,что наши футболисты обязаны победить."Это открытие, праздник, много болельщиков придет, -цитирует его "Газета.Ru". – И сборная должна порадовать нас победой". Ранеедругие футбольные эксперты также высказывали мнение, что нашей команде вполнепо силам одолеть сборную Саудовской Аравии.Например, комментатор Василий Уткин отметил ранее, что уроссиян "хорошие шансы". "Думаю, победа с минимальным счетомвесьма вероятна", – высказал он свое мнение телеканалу "Звезда".При этом, в самой команде призывают не испытывать шапкозакидательскогонастроения.Игрок сборной Александр Самедов считает, что наши соперникив первом матче – отнюдь не мальчики для битья. "Мы видели матч противГермании, с итальянцами тоже смотрели. Саудовская Аравия – техничная команда,которая умеет играть с мячом. Мы попробуем лишить их этого преимущества",– сказал футболист.Звезда мирового футбола Роберто Карлос, в свою очередь,высоко оценил шансы подопечных Станислава Черчесова. Бразилец полагает, чтороссиянам под силу выйти в плей-офф турнира. "Я видел сборную России втоварищеском матче, который они проиграли бразильцам со счетом 0:3. У Россиихороший вратарь – Игорь Акинфеев. Он как был хорошим в чемпионате России,таковым и является сейчас. Затем отмечу Федора Смолова, – цитирует его . – Ещебыл полузащитник в центре, в ЦСКА играет (Александр Головин – Прим. ред.),которым еще "Арсенал" из Лондона интересовался".Напомним, Чемпионат Мира по футболу откроется сегодня в 18.00.В первом матче встретятся сборные России и Саудовской Аравии. Встреча состоитсяна столичном стадионе "Лужники".