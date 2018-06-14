На старте Чемпионата Мира по футболу эксперты отдают предпочтение нашей команде в матче-открытии первенства. В игре Россия – Саудовская Аравия дружина Станислава Черчесова обязана побеждать, уверен бывший футболист Андрей Афанасьев. Другие аналитики солидарны с ним и отдают предпочтение команде – хозяйке мундиаля.
На старте Чемпионата Мира по футболу эксперты отдают предпочтение нашей команде в матче-открытии первенства. В игре Россия – Саудовская Аравия дружина Станислава Черчесова обязана побеждать, уверен бывший футболист Андрей Афанасьев. Другие аналитики солидарны с ним и отдают предпочтение команде – хозяйке мундиаля.
Экс-футболист столичных клубов ЦСКА, "Торпедо" и "Спартак",
бывший игрок российской сборной Андрей Афанасьев дал прогноз на предстоящую 14
июня встречу. По его словам, оценивать перспективы россиян в противостоянии с
игроками из Саудовской Аравии "очень тяжело"
"Как истинный россиянин, я надеюсь, что все будет
хорошо, но на душе пока не очень спокойно. Хотя, естественно, я верю в нашу
сборную, – отметил он. – Если мы не будем обыгрывать Саудовскую Аравию, то я
даже не знаю..."
По словам Афанасьева, нельзя сказать, что наша первая
команда – соперница является очень слабой: "Раз уж вышла из своей группы
на чемпионат мира, значит, не все так просто". В то же время, он уверен,
что наши футболисты обязаны победить.
"Это открытие, праздник, много болельщиков придет, -
цитирует его "Газета.Ru". – И сборная должна порадовать нас победой". Ранее
другие футбольные эксперты также высказывали мнение, что нашей команде вполне
по силам одолеть сборную Саудовской Аравии.
Например, комментатор Василий Уткин отметил ранее, что у
россиян "хорошие шансы". "Думаю, победа с минимальным счетом
весьма вероятна", – высказал он свое мнение телеканалу "Звезда".
При этом, в самой команде призывают не испытывать шапкозакидательского
настроения.
Игрок сборной Александр Самедов считает, что наши соперники
в первом матче – отнюдь не мальчики для битья. "Мы видели матч против
Германии, с итальянцами тоже смотрели. Саудовская Аравия – техничная команда,
которая умеет играть с мячом. Мы попробуем лишить их этого преимущества",
– сказал футболист.
Звезда мирового футбола Роберто Карлос, в свою очередь,
высоко оценил шансы подопечных Станислава Черчесова. Бразилец полагает, что
россиянам под силу выйти в плей-офф турнира. "Я видел сборную России в
товарищеском матче, который они проиграли бразильцам со счетом 0:3. У России
хороший вратарь – Игорь Акинфеев. Он как был хорошим в чемпионате России,
таковым и является сейчас. Затем отмечу Федора Смолова, – цитирует его . – Еще
был полузащитник в центре, в ЦСКА играет (Александр Головин – Прим. ред.),
которым еще "Арсенал" из Лондона интересовался".
Напомним, Чемпионат Мира по футболу откроется сегодня в 18.00.
В первом матче встретятся сборные России и Саудовской Аравии. Встреча состоится
на столичном стадионе "Лужники".