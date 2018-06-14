Вышедшие в свет вместе Татьяна Буланова и Владислав Радимов произвели фурор.Пользователи Сети пришли в восторг от общего фото пары.

Вышедшие в свет вместе Татьяна Буланова и Владислав Радимов произвели фурор.Пользователи Сети пришли в восторг от общего фото пары.Татьяна Буланова и Владислав Радимов посетили ледовое шоу. Об этом стало известно благодаря официальной страничке прославленной фигуристки Татьяны Волосожар в социальной сети Instagram."Рады были видеть у нас на спектакле замечательную певицу, Заслуженную артистку России, Татьяну Буланову и ее супруга экс-капитана @zenit_spb ФК "Зенит" и игрока сборной России @radimov02 Владислава Радимова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала Волосожар.На фотографии запечатлены сама фигуристка, ее супруг, спортсмен Максим Траньков и Владислав Радимов с Татьяной Булановой. В руках улыбающаяся певица держит букет цветов. Реакция многочисленных подписчиков не заставила себя ждать. Отметим, что комментарии оказались неоднозначными. Пока одни фанаты рассыпались в комплиментах и радовались за пару, другие выразили недоумение, ведь лишь недавно Буланова объявила о разводе с Радимовым."Они же вроде развелись?", "Мимими", "вы с Таней вместе??", "А я Рада видеть их снова вместе )))", "Какое фото замечательное. Счастья Вам, Татьяна!!!!", "Рада, что Татьяна и Владислав все же вместе:)", ОГО! Вот это поворот))", "Так разошлись они или нет?", "Здорово когда люди расстались но сумели сохранить человеческие отношения", – высказались комментаторы.Напомним, в браке с футболистом Владиславом Радимовым Татьяна Буланова родила сына Никиту. Сейчас мальчику 11 лет. Интересно, что после развода певица живет с экс-супругом под одной крышей. "Конечно, он помогает, у нас ведь общий ребенок. Как ему кажется, он пытается внести мужскую лепту в воспитание... Характер у него, может, и своеобразный, но человек он не злой. Он умеет дружить и если что, всегда придет на помощь", – заявила Татьяна в недавнем интервью.